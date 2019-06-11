تحديد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة.

ويستعد الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبل.

وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، وأوقعت القرعة منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وكان إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، قد ذكر أنه لا يعلم موعد انضمام محمد صلاح، مؤكدا أن اللاعب يتصل بأجيري فقط منذ عودته من ليفربول، حيث يقضي إجازة.

ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من الشهر الجاري.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة، بمواجهة زيمبابوي في الافتتاح، يوم 21 يونيو.