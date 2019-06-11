تحديد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

ويستعد الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبل.
وكان إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، قد ذكر أنه لا يعلم موعد انضمام محمد صلاح، مؤكدا أن اللاعب يتصل بأجيري فقط منذ عودته من ليفربول، حيث يقضي إجازة.
ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من الشهر الجاري.
ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة، بمواجهة زيمبابوي في الافتتاح، يوم 21 يونيو.
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