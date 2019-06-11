استعدادا لأمم أفريقيا... منتخب تنزانيا يغادر إلى الإسكندرية لمواجهة مصر وديا

غادر منتخب تنزانيا مقره بالقاهرة إلى الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، لمواجهة منتخب مصر وديا في اللقاء المقرر له بعد غد الخميس.

منتخب تنزانيا يستعد لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، المقرر انطلاقها في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم"، من المقرر أن يبيت المنتخب التنزاني في الإسكندرية على أن يلتقى مع الفراعنة بعد غد الخميس ضمن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا.

يذكر أن منتخب تنزانيا يقع ضمن منتخبات المجموعة الثالثة من مجموعات البطولة بجانب منتخبات كل من الجزائر وكينيا والسنغال.

ويشارك منتخب تنزانيا للمرة الثانية في تاريخه في البطولة بعد 39 عامًا من الغياب منذ ظهوره الأوحد في نسخة نيجيريا عام 1980.

ويخوض المنتخب التنزاني جميع مبارياته في دور المجموعات على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة، بداية من مباراة السنغال يوم 23 يونيو في السابعة مساء، ثم يواجه كينيا يوم 27 يونيو في العاشرة مساء، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة الجزائر يوم 1 يوليو في تمام التاسعة مساء.

وأوقعت القرعة منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة، بمواجهة زيمبابوي في الافتتاح، يوم 21 يونيو.