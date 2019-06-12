"فيديو فاضح" يثير أزمة داخل المنتخب الجزائري

استبعد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم هاريس بلقبلة، لاعب خط وسط نادي بريست الفرنسي عن تشكيلة "الخضر" بسبب تداول "فيديو فاضح" له.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن جمال بلماضي، مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، "قرر بصفة رسمية إبعاد بلقبلة بسبب الفيديو الفاضح له داخل غرفته بمعسكر المنتخب الجزائري في العاصمة القطرية الدوحة".

واختار بلماضي في وقت سابق اللاعب بلقبلة ضمن قائمة الـ 23 لاعبا التي ستمثل الجزائر في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو/ حزيران الجاري إلى 19 يوليو/ تموز المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن "بلماضي أبدى تذمره من سلوك اللاعب المسيء لسمعة المنتخب الجزائري والجزائر ككل".

ولفتت الصحيفة إلى أنه بذلك "لن يشارك بلقبلة في كأس أمم إفريقيا على أن يتم تعويضه بلاعب آخر في الساعات القليلة القادمة".

ولم تكشف الصحيفة الجزائرية طبيعة "الفعل الفاضح" الذي قام به اللاعب، غير أن موقع "جول" الرياضي أشار إلى أن اللاعب المذكور قام بتصرف "خادش للحياء"، أثناء قيام زميله أليكساندر أوكيدجا، ببث فيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الموقع إلى أن مدرب المنتخب استقر على لاعب اتحاد العاصمة بن خماسة محمد كبديل للاعب المطرود.

وتعادلت الجزائر مع بوروندي 1-1، أمس الثلاثاء، في الدوحة في مباراة ودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في مصر الشهر الجاري.