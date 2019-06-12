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17:31 12 يونيو/ حزيران 2019
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    محمد صلاح في مباراة مباراة ليفربول ضد هيديرسفيلد سيتي، 26 نيسان/أبريل 2019

    كلوب غاضب بسبب مشاركة نجم ليفربول في أمم أفريقيا

    © REUTERS / JASON CAIRNDUFF
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    يواجه اللاعب الغيني نابي كيتا "معضلة" حقيقية قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا بمصر، قد تؤدي لغضب مدربه في ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب.

    ووفقا لصحيفة "ميرور"، وعد كيتا مدرب منتخب بلاده غينيا بأنه سيشارك مع المنتخب في كأس أمم أفريقيا التي تنطلق 21 يونيو/حزيران الجاري، بالرغم من عدم جاهزيته بسبب الإصابة.

    وتعرض كيتا لإصابة يوم 1 مايو/آيار، خلال مباراة ليفربول أمام برشلونة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أنهت موسمه مع "الريدز".

    وتبين لاحقا أن إصابته بالعضلة الضامة ستبعده عن المشاركة مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا، إلا أن لاعب الوسط الغيني قرر المشاركة مع المنتخب بالرغم من الإصابة.

    الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وقالت الصحيفة أن حربا بين النادي والمنتخب تلوح بالأفق، خاصة مع الرغبة الواضحة للمدرب الألماني يورغن كلوب بإراحة كيتا خلال الصيف، حتى يعود بكامل جاهزيته للموسم المقبل.

    واعترف المدرب البلجيكي بول بوت، الذي يقود غينيا في كأس أفريقيا، بأنه وضع ضغوطا كبيرة على إدارة ليفربول للسماح بكيتا المشاركة في البطولة رغم عدم جاهزيته.

    وقال كيتا: "أرغب بالمشاركة مع المنتخب بالرغم من أنني لست جاهزا بنسبة 100 بالمئة، ولكنني متحمس للعب بنسبة 100 بالمئة".

    وجاء قرار كيتا للمشاركة في البطولة مخالفا لرغبة كلوب، الذي قال: "لا نرغب حرمان أي لاعب من المشاركة لو كان باستطاعته اللعب".

    وأضاف: "بالنسبة لي أتمنى أن يكون كيتا جاهزا للعب بنسبة 100 بالمئة كي يشارك في كأس أمم أفريقيا، ولكن إن لم يكن جاهزا فلن يشارك، هكذا تسير الأمور".

    وقد تؤدي التصريحات المتضاربة لخلق مشكلة داخل جنبات بطل أوروبا، بين كلوب وكيتا، وبين النادي والمنتخب.

    وتشارك غينيا إلى جوار نيجيريا ومدغشقر وبوروندي في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، وستفتتح مبارياتها أمام مدغشقر مساء السبت 22 يونيو في الإسكندرية.

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    الكلمات الدلالية:
    منتخب غينيا, أمم أفريقيا 2019, ليفربول, كرة قدم, أخبار الرياضة, يورغن كلوب
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