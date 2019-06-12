بعد الجدل والحديث عن الغرور... الكشف عن سر غرفة محمد صلاح "المنفردة" مع منتخب مصر

قال مصدر مسؤول بالمنتخب المصري، إن تواجد محمد صلاح في غرفة بمفرده بمعسكر الفريق ببرج العرب ليس طلبا من اللاعب المحترف المصري في صفوف ليفربول.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سبب تواجد محمد صلاح في غرفة بمفرده هو أن عدد لاعب المنتخب فرد 23 لاعبًا وكل لاعبين جلسوا في غرفة واحدة ولكن صلاح انضم كأخر لاعب ليُتمم الـ 23 فمن ثمّ جلس بغرفة بمفرده، وفقا لموقع "مصراوي".

وانضم محمد صلاح في وقت سابق من اليوم الأربعاء لمعسكر المنتخب المصري في منطقة برج العرب بالإسكندرية، بعد قضاء إجازة قصيرة في أحد المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر، استعدادا لمباراة تنزانيا الودية ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في كأس أمم أفريقيا

واحتفل المنتخب المصري مساء اليوم بمحمد صلاح بمناسبة فوزه مع ناديه الإنجليزي ليفربول ببطولة أبطال أوروبا، كما شمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى "بريميرليج" الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا صورا تذكارية لذلك

وتستضيف مصر النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019.

وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، وأوقعت القرعة منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة، بمواجهة زيمبابوي في الافتتاح، يوم 21 يونيو.