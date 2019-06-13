شاهد ستادات مصر في ثوبها الجديد استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

تحتضن مصر في الفترة الممتدة من 21 يونيو/حزيران ولغاية 19 يوليو/تموز، فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الاستثنائية، التي تضم ولأول مرة في تاريخ البطولة 24 منتخبا.

تستعد 6 ملاعب وهي، استادات "القاهرة، الإسماعيلية، الإسكندرية، الجيش، السلام والدفاع الجوي" لإستقبال هذا الحدث الكروي الأهم في القارة الأفريقية، الاستادات المصرية ارتدت حلتها الجديدة لتضاهي الملاعب العالمية.

ويستضيف "استاد القاهرة" مباريات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات كل من مصر(الدولة المضيفة) وزيمبابوي والكونغو وأوغندا، و"استاد الاسكندرية" يستضيف المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات كل من نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي.

و"استاد الدفاع الجوي" والذي يستضيف مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات كل من السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا، و"استاد السلام" الذي يستضيف المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كل من المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا.

و"استاد السويس" يستضيف المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات كل من تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا، و"استاد الاسماعيلية" يستضيف المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات كل من الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو.