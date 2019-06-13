بعد استبعاده لأسباب أخلاقية...لاعب الجزائر يعتذر

وجّه هاريس بلقبلة، لاعب منتخب الجزائر، اعتذاره إلى شعب الجزائر، بعدما قرر الجهاز الفني للخضر بقيادة جمال بلماضي، استبعاده من قائمة فريقه المشاركة بكأس أمم أفريقيا 2019.

استبعد مدرب المنتخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، لاعب نادي بريست الفرنسي والمنتخب، هاريس بلقبلة، لأسباب أخلاقية.

ليصدر اللاعب بيانا جاء فيه: "أوجه اعتذاري إلى الجميع، وبشكل خاص إلى الشعب الجزائري، وكل من يعرفني حول حادثة الفيديو"، بحسب ما نشر موقع "غول".

وأضاف اللاعب: "لم أكن أعلم أنني كنت في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان تصرفي خاطئا، خلال معسكر بالغ الأهمية، ولا أبحث عن حجة لتبرئة نفسي، وأدفع ثمن ذنبي".

وتابع اللاعب قائلا: "توقف حلمي في البطولة هنا، وأتمنى أن يتوج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم أفريقيا، تحيا الجزائر".

يذكر بأن الجزائر تشارك في البطولة الأفريقية في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات كل من السنغال وكينيا وتنزانيا.