"أسود الأطلس" إلى أمم أفريقيا بقائمة نارية

أعلن مدرب منتخب المغرب لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد، الثلاثاء 11 يونيو/حزيران، عن تشكيلة اللاعبين الـ23 المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي برز فيها حكيم زياش وأشرف حكيمي، بينما غاب عنها لاعب شالكه الألماني أمين حارث.

استدعى المدرب إلى تشكيلته غالبية الأسماء التي شاركت في نهائيات مونديال روسيا 2018 حيث خرج المنتخب بصعوبة من دور المجموعات، لاسيما زياش الذي ساهم هذا الموسم في بلوغ فريقه أياكس أمستردام الهولندي الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وحكيمي لاعب بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني.

واعتمد رينارد على لاعب واحد من البطولة المحلية، هو حارس مرمى الوداد البيضاوي أحمد رضى التكناوتي الذي بلغ مع فريقه نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بحسب مانقل موقع "آس".

وجائت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: منير الكجوي "المحمدي" (ملقة الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الاسباني)، أحمد رضى التكناوتي (الوداد البيضاوي).

— الدفاع: مروان داكوستا (اتحاد جدة السعودي)، غانم سايس (ولفرهامبتون الانكليزي)، عبد الحميد يونس (رينس الفرنسي)، المهدي بنعطية (الدحيل القطري)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي).

— الوسط: كريم الأحمدي العروسي (اتحاد جدة)، يوسف أيت بناصر (سانت إتيان الفرنسي)، المهدي بوربيعة (ساسوولو الإيطالي)، مبارك بوصوفة (الشباب السعودي)، يونس بلهندة (غلطة سراي التركي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، نور الدين أمرابط (النصر السعودي).

— الهجوم: حكيم زياش (أياكس أمستردام)، يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني)، سفيان بوفال (سلتا فيغو الاسباني)، نبيل درار (فنربغشة التركي)، عبد الرازق حمدالله (النصر السعودي)، خالد بوطيب (الزمالك المصري)، أسامة إدريسي (إي زد آلكمار الهولندي).

ويبحث "أسود الأطلس" عن لقبهم الثاني في البطولة بعد نسخة 1976 التي أقيمت في إثيوبيا، علما بأن رينارد يبحث عن لقبه الشخصي الثالث بعدما توج مع زامبيا (2012) وساحل العاج (2015).

ويشارك المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات كل من كوت ديفوار، جنوب أفريقيا وناميبيا.