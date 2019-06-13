15 حارسا دافعوا عن عرين منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية...تعرف على مشاركاتهم

حراس كبار تناوبوا على حراسة المنتخب المصري في بطولات كأس الأمم الأفريقية، ليسجلوا أسماءهم بتاريخ البطولة القارية.

نشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشاركات حراس منتخب "الفراعنة" في البطولة القارية.

وتصدر عصام الحضري، الملقب بـ"السد العالي" قائمة الحراس حيث شارك بـ7 بطولات مثل فيها المنتخب في 28 مباراة ودخل مرماه 16 هدفا.

كما احتل الحارس الشهير أحمد شوبير المرتبة الخامسة في القائمة، حيث شارك في 4 بطولات خاض فيها 8 مباريات ودخل مرماه 4 أهداف.

يذكر بأن المنتخب المصري يشارك في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات كل من جمهورية الكونغو وأوغندا وزيمبابوي.

تحتضن مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، في الفترة الممتدة من 21 يونو/حزيران ولغاية 19 يوليو/تموز، في نسختها الاستثنائية، التي تضم للمرة الأولى 24 منتخبا.