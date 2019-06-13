مهاجم المنتخب المغربي يقرر مغادرة معسكر بلاده قبل أمم أفريقيا ومحاولات لإعادته

قرر عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر السعودي، مغادرة معسكر منتخب المغرب اليوم الخميس 13 يونيو/حزيران، قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019.

شارك عبد الرزاق حمد الله في مباراة المغرب أمام جامبيا مساء أمس الأربعاء 12 يونيو/حزيران، باللقاء الودي الذي انتهى بخسارة المغرب بهدف دون رد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عبد الرزاق حمد الله قرر مغادرة معسكر المغرب، بسبب عدم توافر الظروف الكافية، وغياب الروح الجماعية في معسكر "أسود الأطلس"، بحسب مانقل موقع "غول".

وهناك مجهودات من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، لإيجاد حل وسط وإقناع حمد الله بالبقاء.

ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، حيث يقع في المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.