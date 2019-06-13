مدرب غامبيا: نأمل في مشاركة منتخبنا في كأس الأمم الأفريقية بدلا من الجزائر

صرح المدير الفني لمنتخب غامبيا لكرة القدم، توم سانتيفيه، أنه مازال يأمل بالمشاركة بمنتخبه في كأس الأمم الأفريقية، وذلك قبل 8 أيام من بداية البطولة.

وقال "سانتيفيه" في المؤتمر الصحفي بعد فوزه على المغرب وديا 1-0، أمس الأربعاء: "المشاركة في كأس أمم إفريقيا مازالت مطروحة بالنسبة لنا"، بحسب صحيفة "اليوم 24" المغربية.

وتابع: "لو تم قبول دعوتنا غدا الجمعة، سنشارك بدلا من الجزائر في البطولة".

وكان منتخب الجزائر تأهل كأول للمجموعة الرابعة في التصفيات بـ 11 نقطة، ثم أتى منتخب بنين وصيفا بـ10 نقاط وبعدهما جامبيا بـ 6 نقاط.

ولكن شكا منتخب غامبيا نظيره التوجولي، رابع المجموعة، بسبب مشاركة جيمس أولوفادي دون جواز سفر، كونه نيجيري في الأساس، بحسب الشكوى الجامبية التي رفضها "كاف" من قبل.

ويأمل المنتخب الغامبي في إلغاء نتائج توغو في المجموعة، وبالتالي خصم 6 نقاط من الجزائر التي فازت على توجو ذهابا إيابا.

وفي حال حدوث ذلك، يصبح لدى الجزائر 5 نقاط، في حين لم تحصد غامبيا من توجو سوى نقطة واحدة.

ويشارك المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية 2019 في المجموعة الثالثة مع السنغال وتنزانيا وكينيا.