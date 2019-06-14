وائل جمعة يحدد ما يحتاجه المنتخب المصري لحسم بطولة أفريقيا

غرد وائل جمعة، النجم السابق في النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عبر حسابه على تويتر معلقا على المباراة الودية التي جمعت مصر وتنزانيا أمس الخميس، وانتهت لصالح المنتخب المصري بهدف دون رد، أحرزه أحمد المحمدي.

وحدد جمعة ما يحتاجه منتخب الفراعنة لحسم بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل ، وقال في تغريدته إن: "مباراة تنزانيا ورغم الفوز لم ترتقي للمستوى المطلوب، لكن طبيعي، المهم الجاهزية البدنية والتكتيكية في الأيام الجاية، كلنا مع منتخبنا".

مباراة تنزانيا ورغم الفوز لم ترتقي للمستوي المطلوب ولكن طبيعي المهم الجاهزيه البدنية والتكتيكية في الأيام الجايه….كلنا مع منتخبنا 🇪🇬🇪🇬❤ pic.twitter.com/UsBtd6QeYn — Wael Gomaa (@WaelGomaa) June 14, 2019

في سياق آخر، نشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة أفضل 30 لاعبا في تاريخ قارة أفريقيا، والتي ضمت مفاجآت عديدة، أبرزها موقع الدولي المصري، محمد صلاح بين أساطير مصر وأفريقيا.

واحتل محمد صلاح المركز الـ18 في قائمة أفضل 30 لاعبا اختارتهم "فرانس فوتبول" في تاريخ قارة أفريقيا، وهو نفس مركز نجم الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة.

وجاء محمد صلاح، خلف نجم ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، الذي احتل المركز الـ13 في القائمة.

وبينما يحتدم الجدل بين المصريين حول أن الأفضل هو أحد الثلاثة، جاءت المفاجأة الأكبر، بحلول الحارس المخضرم، عصام الحضري، في المركز الـ11 متفوقا بهذا المركز على أساطير مصر.