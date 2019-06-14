بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 لأول مرة في الصيف ولأول مرة بمشاركة 24 منتخبا

أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الافريقية لكرة القدم 2019 في مصر والتي تشهد لأول مرة مشاركة 24 منتخبا كما تقام في الصيف أيضا لأول مرة بعد أن كانت تقام في الشتاء بسبب أجواء الطقس الحارة في القارة السمراء، لكن ارتباطات اللاعبين الأفارقة مع الدوريات الأوروبية كانت عاملا رئيسيا في تحريك موعد البطولة لتقام في الصيف.

البطولة تبدأ بلقاء منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي الجمعة القادمة 21 يونيو/ حزيران ولم تعد البطولة، التي تقام كل عامين ، مجرد مناسبة رياضية ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء وحول العالم، لكنها أصبحت صناعة بمليارات الدولارات.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة في البطولة 2.52 مليار دولار، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات الرياضية والقيم التسويقية للاعبي كرة القدم.

ويأتي المنتخب السنغالي، الذي لم يسبق له الفوز بالبطولة، في الصدارة بـ 397.79 مليون دولار، بفضل امتلاكه مجموعة من اللاعبين المتألقين في كبرى الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني بـ 321.36 مليون دولار، ثم منتخب مصر في المركز الثالث بـ 226.76 مليون دولار، يليه المغرب بـ 212.27 مليون دولار، ثم الجزائر بـ 208.48 مليون دولار.

أكد مدير بطولة الأمم الأفريقية 2019 في مصر، محمد فضل، على أن بلاده استعدت جيدا للبطولة. وقال إنها "بطولة دولة وكل أجهزة الدولة تريد إخراجها بشكل مشرف يليق باسم مصر".

ووعد فضل ببطولة مختلفة بعد العمل الكبير عليها، مضيفا أن "الكل يرى تجربة كأس العالم روسيا 2018 كَمَثَل، للنظر في أدق التفاصيل".

وأوضح أن العائق الوحيد في تحضيرات البطولة هو "عامل الوقت" في ظل استمرار العمل على مدار اليوم والإصرار على تنفيذ كل الأفكار المطلوبة، مؤكدا أن "العمل لم يكن عن طريق اللجنة المنظمة فقط بل عن طريق الدولة والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي".

رشح رئيس تحرير جريدة المنتخب المغربية، بدر الدين الإدريسي، مصر "البلد المستضيف" للحصول على بطولة أمم أفريقيا 2019، مشيرا الى أنه "أمر موضوعي على اعتبارها مستضيف البطولة والذي يملك منتخبا قويا والأكثر فوزا بالألقاب".

وقال إن "السنغال القوى الصاعدة مرشح هي الأخرى لما تملكه من لاعبين مهاريين ذوي كفاءات عالية وفي مقدمتهم ساديو ماني"، كما رشح الإدريسي أيضا "المنتخب المغربي الذي يملك ترسانة من أفضل اللاعبين العرب والأفارقة المتواجدين في أوروبا".