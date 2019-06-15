بعد 28 عاما... عمرو دياب يعيد طرح أغنيته الشهيرة من أجل "أمم أفريقيا 2019" (فيديو)

أعاد المطرب المصري، عمرو دياب، طرح أغنيته الشهيرة "بالحب اتجمعنا"، التي كان طرحها للمرة الأولى قبل 28 عاما، عندما أحيا دورة الألعاب الأفريقية (91) التي استضافتها مصر.

وقدم دياب جزءا من أغنيته الشهيرة ضمن حملة إعلانية لصالح إحدى شركات المحمول، لدعم المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر.

ويظهر في الإعلان، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، الذي يوجه رسالة لجمهور مصر بعد الاستماع إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم، قائلا لهم: "طالما أنتم وراءنا إن شاء الله هنفرحكم كلكم".

وقدم عمرو دياب أغنية "بالحب اتجمعنا" أو "أفريقية" بثلاث لغات، العربية وكتب كلماتها الشاعر مجدي النجار، والفرنسية وكتبت كلماتها زوجة دياب السابقة شيرين رضا، والإنجليزية وكتب كلماتها الملحن مودي الإمام، بينما وضع ألحانها عمرو دياب ووزعها موسيقيا مودي الإمام.

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019 تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو.