السيسي للاعبي منتخب مصر: تقديم أنفسنا للعالم أهم من اللعب (فيديو)

قال الرئيس السيسي للاعبي منتخب مصر، إن أهم من اللعب عند كل المصريين هو "تقديم أنفسنا للناس اللى هتتفرج علينا في مصر والعالم".

وتابع الرئيس المصري:"اتمني نشوف أحسن نتيجة، وفي تقديري أن القيم والمبادئ في اللعب النظيف ونكران الذات أهم حاجة عندي، الماتش سينتهي ويظل المشهد والانطباع الطيب الذي نقدمه عن نفسنا لكل شاب".

وأضاف السيسي:"أنتم للشباب المثل والقدوة، والقدوة يحاسب على نفسه في كل تصرف في الملعب.. وأتمنى نشوف الشاب المصري زي أفضل شاب في العالم.. وربنا يوفقكم ونشوفكم في أحسن حال ونستمتع بأدائكم".

وزار الرئيس المصري، اليوم السبت، منتخب مصر المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري.