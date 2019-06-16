بالصور... صندوق كبير وهدية غامضة من محمد صلاح إلى نابي كيتا

أرسل اللاعب الدولي المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي وجناح المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، محمد صلاح، هدية لزميله في الفريق الإنجليزي الغيني، نابي كيتا، عبارة عن صندوق كبير.

وكشف الاتحاد الغيني لكرة القدم عن مفاجأة "صلاح" لنابي كيتا، خلال الاجتماع الفني لمواجهة مصر وغينيا وإرسال صندوق خاص لم يعرف أحد محتواه.

وأوضح الاتحاد الغيني عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنه على الرغم من عدم معرفته بمحتوى الهدية، إلا أن هذه بادرة طيبة من محمد صلاح وترحيبه بـ كيتا، لاقي ارتياحا من الجانب الغيني.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني المصري نظيره الغيني مساء اليوم الأحد، في مباراة ودية، استعدادا لنهائيات أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران الجاري حتي 19 يوليو/تموز المقبل.