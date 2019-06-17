بالصور... السيسي يجري جولة تفقدية في استاد القاهرة

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى جولة في استاد القاهرة، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وذكرت صفحة السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على "فيسبوك" إن جولة الرئيس التفقدية تهدف للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.

واطلع الرئيس علي أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل منظومة العمل المعنية والجهات المسئولة عن تطوير المرافق الرياضية والإستادات المستضيفة لبطولة الأمم الأفريقية، موجهاً سيادته بمواصلة تلك الجهود الدؤوبة لضمان نجاح البطولة تنظيمياً وجماهيريا، وبما يعكس الوجه الحضاري المشرف لمصر، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية قارياً وعالمياً.

يذكر أن السيسي أعرب عن ثقته في أن البطولة ستمثل قوة دفع إيجابية للرياضة المصرية بشكل عام على خلفية التطوير والتحديث الذي شمل البنية التحتية الرياضية في عدد من محافظات الجمهورية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.