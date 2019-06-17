التبرعات تنقذ منتخب زيمبابوي قبل المباراة الافتتاحية في أمم أفريقيا 2019

ذكر موقع "بطولات"، أنه من المقرر أن يكون منتخب المحاربين جاهزا لخوض كأس الأمم دون أية أزمات، مشيرا إلى أن لجنة لجمع الأموال نجحت في جمع تبرعات للمنتخب، مشيرا إلى أن اللاعبين طلبوا من الحكومة المحلية، والقطاع الخاص، مساندتهم ماديا، قبل البطولة.
وأضاف: "تم جمع ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي، لتغطية تكاليف الإقامة والنفقات أثناء البطولة".
وتم جمع تبرعات تصل إلى 3.5 مليون دولار، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن الرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس الدولة تعهد بمنحهم أموال إضافية.
وذكر الموقع أنه تم بيع بعض الهدايا التذكارية وبعض قمصان وقع عليها رئيس زيمبابوي في مزاد، للمساهمة في توفير الأموال المطلوبة للاعبين خلال البطولة، حيث تقدر الأموال اللازمة لمشاركتهم في البطولة بنحو 260 ألف دولار أمريكي.
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