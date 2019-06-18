اتهامات لمدرب المنتخب المغربي بمؤامرة لإبعاد المهاجم حمد الله

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن ثمة اتهامات موجهة للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، في أزمة عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر، التي غادر بسببها اللاعب معسكر المنتخب استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن حمد الله غادر معسكر منتخب المغرب الإعدادي، مساء الخميس الماضي، وتضاربت الأقاويل حول السبب؛ إذ علق الاتحاد المغربي بأن خروجه كان بداعي الإصابة.

من جانبه أكد طبيب المنتخب المغربي عبد الرزاق هيفتي، عدم خضوع حمد الله للفحص الطبي، وأن اللاعب أبلغه بعدم الارتياح لأجواء المعسكر، مشيرا إلى أن اللاعب غادر المعسكر دون العودة إلى العيادة لإجراء الفحص اللازم، وأنه يفضل الصمت حول كل ما أثير عن استبعاده.

وتسبب عدم تعليق رينارد على أزمة حمد الله، في إثارة الشكوك حول تورطه في إبعاد اللاعب من المنتحب، حيث قارنت الصحف المغربية بين موقف رينارد عندما أثيرت شائعة بعد رفض أمين حارث مصافحة مدرب أسود الأطلس في إحدى المباريات، ليخرج الفرنسي واللاعب بعد ساعتين من الواقعة ليردا ويؤكدا أنها كانت مزحة.

يذكر أن المنتخب المغربي سيفتتح مشواره في البطولة الأفريقية، بمواجهة منتخب ناميبيا يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، قبل أن يواجه كوت ديفوار والمغرب على الترتيب.