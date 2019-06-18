ليفربول يرسل مفاجأة إلى صلاح في معسكر المنتخب المصري

أعد نادي ليفربول الإنجليزي مفاجأة لنجمه المصري محمد صلاح، حيث أرسل النادي للملك المصري في معسكر إعداد المنتخب المصري قبيل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأرسل ليفربول لصلاح هدية عبارة عن تشكيلة كبيرة من الحلويات الفاخرة، وذلك عقب نجاحه في قيادة ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنقضي، عقب الانتصار على توتنهام في النهائي بثنائية نظيفة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن مندوب من الاتحاد المصري لكرة القدم تسلم، أمس الاثنين، الطرد الذي أرسله النادي الإنجليزي لمحمد صلاح.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي والاتحاد الدولي لكرة القدم احتفلا، السبت الماضي، بعيد ميلاد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده الـ27.

وشارك ليفربول تغريدة عبر حسابه على "تويتر" تغريد بصورة لـ"الفرعون" المصري، وبتعليق جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد"، ثم طلب من معجبيه ترك تهانيهم وتمنياتهم له في التعليقات.

من جهته، هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" صلاح، بمناسبة عيد ميلاده، بنشر فيديو لهدفيه (صلاح) في بطولة كأس العالم الأخيرة، في شباك منتخبي روسيا والسعودية.