قائد زيمبابوي يحذر من "خدعة" محمد صلاح مع منتخب مصر

حذر قائد منتخب زيمبابوي، نوليدج موسونا، مما أطلق عليه "خدعة" محمد صلاح مع منتخب مصر، خلال افتتاح كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر يوم الجمعة المقبل.

وقال موسونا، في تصريحات نقلها موقع "كينج فوت" الرياضي: "علينا أن نحذر من خدعة منتخب مصر، التي تدفع معظم الفرق للتركيز على نجم الفراعنة محمد صلاح".

وأضاف: "حذرت زملائي من تلك الخدعة، وضرورة تجنب التركيز بشكل مفرط على محمد صلاح وتجاهل بقية لاعبي منتخب مصر".

يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي.

وتابع: "ينبغي ألا نهدف فقط إلى إيقاف محمد صلاح، بل جميع من في الملعب، لأنه إذا ارتكبنا هذا الخطأ سنحارب صلاح فقط، ليتم تدميرنا من قبل شخص لا نعرفه".

ومضى: "علينا فقط أن نتأكد من أننا أقوياء ونتحكم في الكرة طوال فترات المباراة، وأننا مستعدون للقتال في كل مواجهة ونغتنم الفرص التي قد ستظهر لنا".

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واستطرد: "لم نأت إلى مصر للحديث، بل للعب كرة القدم، جئنا هنا للقتال، وسنجعل عليهم (المصريين) المباراة صعبة".