تفاصيل أغنية حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية "متجمعين"

على قدم وساق تجري الآن الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح النسخة الـ32 من كأس الأمم الأفريقية "كاف 2019"، واختارت اللجنة المنظمة للبطولة 3 مطربين لتقديم عمل غنائي عالمي في حفل الافتتاح.

رصدت "بوابة أخبار اليوم" هؤلاء المطربين.

النجم المصري "حكيم"

يعتبر "حكيم" المطرب الشعبي رقم واحد في مصر، الذي شارك من قبل كبرى الاحتفالات العالمية، منها حفل توزيع جوائز نوبل، كما غنى على أعرق المسارح العالمية منها مسرح الأولمبيا بباريس.

وحاز المطرب المصري على لقب "العالمي"، لشعبيته الكبيرة لدى شعوب القارات السبع، لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات باللغة العربية.

النيجيري "فيمي كوتيه"

النجم النيجيري، فيمي كوتيه، والذي سيغني باللغة الإنجليزية، وسبق له أن غنى في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وقد رشح لجائزة الجرامي ٤ مرات.

نجمة ساحل العاج "دوبيه"

وتشارك نجمة ساحل العاج، المطربة العالمية، دوبيه، في غناء الجزء الخاص باللهجة الفرنسية، داخل أغنية "متجمعين"، وهي مطربة حائزة على جائزة جرامي سنة ٢٠٠٤، ولها جماهيرية كبيرة في إفريقيا.

وتم اختيار الثلاثي، لشهرتمه الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء.

أغنية "متجمعين"، من إنتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة إعلام المصريين، التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي، و تأليف محيى، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت، والمكساج المهندس أمير محروس، والمنتج الفني لها فايز عزيز.

5⃣ أيام تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية…🥳🏆



مستعدون؟ 🤔#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/ayQkViEq5F — CAF — عربي (@caf_online_AR) June 16, 2019

في السياق نفسه، أكد محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أن أغنية حفل الافتتاح الذي يقام يوم الجمعة المقبل ستكون بثلاثة لغات، هي العربية، والإنجليزية والفرنسية.

وقال فضل في تصريحات إذاعية: "أغنية الافتتاح ستؤدى عن طريق ثلاثة مطربين، منهم مطربة نيجيرية وأخرى سنغالية معروفين للجماهير".

وأضاف "الجزء العربي في الأغنية سيتمثل في مطرب مصري سيكون مفاجأة".

يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي.