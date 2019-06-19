تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا

استقر خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل النهائي الذي يخوض به لقاء زيمبابوى في افتتاح أمم أفريقيا 2019، بعد غد الجمعة، في اللقاء المقرر له العاشرة مساء على استاد القاهرة.

وكشف مصدر في منتخب مصر لـ"سبوتنيك" التشكيل الذي يخوض به الفراعنة مباراة افتتاح أمم أفريقيا 2019، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى- محمد الشناوي

خط الدفاع — المحمدى، أيمن أشرف، أحمد حجازى، باهر المحمدى.

خط الوسط- محمد الننى، طارق حامد.

خط الوسط الهجومى- عبدالله السعيد، تريزيجيه، محمد صلاح.

الهجوم- مروان محسن.

وخاضت مصر لقاءين وديين قبل انطلاق البطولة، فازت في اللقاء الأول على تنزانيا بهدف سجله أحمد المحمدى، وفي اللقاء الثانى على غينيا بثلاثية مقابل هدف سجل للفراعنة مروان محسن وأحمد علي وعمر جابر.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.