وزير الرياضة المصري: ساديو ماني تمنى إقامة معسكر إعداد بلاده في مصر بدلا من إسبانيا

‎أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه قام بجولات على الاستادات المستضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، منها استاد الإسماعيلية مع المحافظ ورئيس المجموعة لتتبع مجريات الأمور من منشآت وفندق الإقامة.

وأشار وزير الشباب والرياضة في ‎تصريحات خاصة لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي "إف أم" أنه أثناء زيارة الإسماعيلية كان قد بدأ معسكر منتخب السنغال وتقابل مع ساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب السنغال الذي أعرب عن سعادته لتواجده في مصر، وتمنى لو أقيم معسكر إعداد منتخب بلاده فيها بدلًا من اسبانيا نظرا لانخفاض تكلفة المعسكر في مصر وبنفس المستوى.

وأوضح صبحي أنه تم تفقد المنشآت أيضا في السويس وهناك بعض نقاط النجاح للمنظومة ككل، كما أن المتابعة بشكل عام في البطولة تتم بشكل مباشر منه مع اللجنة المنظمة والجهات المعنية وسيتم زيارة استاد السلام وهناك تتبع لاستاد القاهرة بشكل مستمر.

وتوجه صبحي بالشكر للإعلاميين لدورهم المهم في البطولة من خلال توجيه رسائل للشعب المصري، حيث إن هناك بطولة وطنية تستضيفها مصر تضم 23 منتخبا سيتحدث عنها العالم أجمع من خلال الإعلام المصري وبالتالي ذلك يتطلب الدقة والحديث عن التنظيم وعلى كل مواطن مصري المحافظة على اسم وشكل مصر الكبير.

وصرح صبحي يكفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قابل المنتخب المصري وتفقد بعض منشآت البطولة مع رئيس الوزراء، كما أن السادة الوزراء في حالة دفع كبيرة لأي مطلب للبطولة.

وعن توقعه لمصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قال: "أتمنى النجاح والتوفيق لمصر في البطولة، وعلى الجميع حشد الهمم لنجاحها ولابد أن تصبح بطولة 2019 نموذجا".