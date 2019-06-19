مصر... بث مباريات أمم أفريقيا مجانا في 1460 مركز شباب (فيديو)

وأضاف فوزي في تصريحات لفضائية "صدى البلد"، أنه تم تجهيز 1460 مركز شباب في جميع أنحاء مصر، بشاشات عملاقة، من أجل بث المباريات مجانا للجماهير.

وتابع قائلا: "سيتم بث جميع مباريات كأس أمم أفريقيا بشكل مجاني للجماهير في مراكز الشباب بجميع أنحاء مصر".

وأشار إلى أنه "سيتم البث في 1460 مركز شباب على مستوى مصر، وسيكون الدخول لمشاهدة المباريات مجاني".

وقال: "سيوجد عدد من اللاعبين السابقين بالمنتخب المصري في المباريات الهامة بمراكز الشباب من أجل مشاركة الجماهير".

يشار إلى أن كأس أمم أفريقيا 2019 ستنطلق، يوم الجمعة المقبل، بمباراة تجمع مصر مع زيمبابوي في استاد القاهرة، وتستمر حتى يوم 21 يوليو/ تموز.