أحمد المحمدي: لو كان الأمر بيدي لدعوت البرازيل والبرتغال للمشاركة في أمم أفريقيا 2019

قال أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، في بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تنطلق الجمعة المقبل 21 يونيو / حزيران: "لو كان بإمكاني لدعوة منتخبي البرازيل والبرتغال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف المحمدي في تصريح خاص لـ" سبوتنيك "، اليوم الأربعاء 19 يونيو: "لو كان الأمر بيدي لدعوت منتخبي البرازيل والبرتغال للعب في كأس الأمم الأفريقية على غرار بطولة كوبا أمريكا".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تنطلق الجمعة المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.