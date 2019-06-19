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12:37 19 يونيو/ حزيران 2019
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    منتخب أوغندا

    ديسابر: خروج أوغندا من المجموعات ستكون خيبة أمل

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في أولى مباريات الفريقين أمم أفريقيا، يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة.

    وأضاف ديسابر في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن فريقه استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبو ظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، وأنه واجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 مئوية وقدم مواجهة مميزة وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.

    ستاد القاهرة
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    وأشار مؤكدا إلى أن الفريق الكونغولي قوي للغاية ويمتلك العديد من العناصر المميزة، موضحا أن فريقه قدم مواجهة قوية أمام كوت ديفوار وديا ويعمل على تحقيق نتائج مميزة في الكان.

    وأوضح ديسابر أن فرصة فريقه في التأهل صعبة للغاية في ظل اللعب بمجموعة صعبة، ولكنه سيعمل جاهدا على عبور دور المجموعات ومواصلة المشوار للنهاية، هدفنا الرئيسي هو التأهل للدور الثاني والفرص قائمة ولكنها صعبة كثيرة، والخروج من دور المجموعات سيكون خيبة أمل ونحن واجهنا منتخبات قوية في التصفيات وخاصة السنغال وسنثبت للجميع أننا نمتلك مجموعة مميزة من النجوم.

    وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

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