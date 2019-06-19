سكرتير الاتحاد الأفريقي يكشف سبب تغيير ميعاد البطولة من الشتاء إلى الصيف

وأكد بافو أن الاتحاد المصري بذل قصارى جهده لتنظيم البطولة، و"كان 2019" ستكون بطولة عالمية.

وتحدثت بافو عن سبب نقل البطولة إلى مصر، مؤكدا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية جدا وهو ما ساعد على تنظيم البطولة في ٣ أشهر، مشيرا أن التحديات أصبحت حقيقة وأن البطولة ستحقق نجاحا كبيرا.

وتابع، أن البطولة تمتلك أفضل اللاعبين داخل المنتخبات المشاركة مثل محمد صلاح ومحرز.

وأشار بافو، إلى أن تغيير ميعاد البطولة من الشتاء إلى الصيف كان بسبب أن يشارك جميع اللاعبين المشاركين في الدوريات الأوروبية، حيث كان من الصعب أن يشارك شخص مثل محمد صلاح أو ماني 4 أسابيع متواصلين في الشتاء وناديهم لديه مباريات.

وقال بافو إن أغلب الفرق وصلت بالفعل إلى مصر. مضيفا أن، "كاف" تتوقع أن تكون البطولة تاريخية فهي بطولة بمشاركة ٢٤ منتخبا.

وأوضح أن البطولة يوجد بها أكبر المنتخبات في القارة، وأنه لا توجد فرق صغيرة لأن كرة القدم الحديثة تعتمد على الجماعية.

وكشف بافو أن الكاف اتخذ جميع الاحتياطات الخاصة بتقنية الفيديو (فار) وأن الفريق الخاص بالفار حصل دورات تدريبية في روسيا. وبسؤاله عن محاولة تغيير نظام البطولة لتكون كل 4 سنوات، أجاب بأننا سننظر ماذا يحدث في المستقبل.