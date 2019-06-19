نجم منتخب نيجيريا يصف بطولة أمم أفريقيا بـ"الحرب"

يرى أليكس أيوبي، نجم منتخب نيجيريا، أن المنافسة في كأس الأمم الأفريقية 2019 ستكون قوية للغاية ووصفها بالحرب.

ويتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية التي تضم غينيا وبوروندي ومدغشقر.

وقال أيوبى للصحفيين: "كل وسائل الإعلام تقول أنه يجب علينا التأهل بسهولة من المجموعة لكننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا".

وأضاف

"كل فريق حضر لمحاولة بذل قصارى جهده لمحاولة الفوز. المنافسة ستكون مثل الحرب، ستكون معركة قوية، وكل مباراة سيكون التنافس فيها لأقصى درجة".

وواصل "أنا متأكد من أن مدغشقر وبوروندي سيثبتان للجميع أحقيتهما بالتواجد في البطولة، على الرغم من أنه الظهور الأول لكلاهما".

وأكمل لاعب أرسنال "نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلا لكننا سنلعب بثقة ورؤوسنا مرتفعة".

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الأفريقية.