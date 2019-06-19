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18:47 19 يونيو/ حزيران 2019
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    كأس الأمم الأفريقية

    صدمة للمحاربين... كوتينيو يغيب عن مواجهة منتخب مصر

    © AFP 2019 / GABRIEL BOUYS
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    كشف مصدر إعلامي زيمبابوي، اليوم الأربعاء، أن لاعب ونجم منتخب زيمبابوي، تافادزوا كوتينيو، سيغيب عن مواجهة منتخب مصر في مباراة الافتتاح.

    وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن سبب غياب صانع ألعاب المنتخب الزيمبابوي هو الإصابة".

    وأشار المصدر إلى أن "الجهاز الفني يدرس استبدال لاعب آخر به قبل منتصف ليل غد".

    ملعب كرة قدم
    © REUTERS / Jason Cairnduff
    نجم منتخب نيجيريا يصف بطولة أمم أفريقيا بـ"الحرب"
    وفي وقت سابق، حذر قائد منتخب زيمبابوي، نوليدج موسونا، مما أطلق عليه "خدعة" محمد صلاح مع منتخب مصر، خلال افتتاح كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر يوم الجمعة المقبل.

    وأضاف: "حذرت زملائي من تلك الخدعة، وضرورة تجنب التركيز بشكل مفرط على محمد صلاح وتجاهل بقية لاعبي منتخب مصر".

    وبدوره، قال المدير الفني لمنتخب زيمبابوي صنداي تشيزامبو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "منتخب زيمبابوي لا يخشى من وجود الجمهور المصري لأنه يملك لاعبين اعتادوا على ضغوط المباريات، ولكنه أكد أن الجمهور والأرض سيكونان عاملان قويان في قوة المنتخب المصري.

    وتابع أنه يشاهد منتخب مصر منذ صغره، وأنه لا يخشى من محمد صلاح لأن المباراة 11 لاعبا ضد 11 لاعبا وأن المنتخب المصري ليس محمد صلاح فقط"، مؤكدا أن مصر من الفرق المرشحة للبطولة وقد حضر مع فريقه لمصر لتقديم أداء مشرف بصرف النظر عن النتائج.

    يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, كرة قدم, أمم أفريقيا 2019, منتخب زيمبابوي, كوتينيو
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