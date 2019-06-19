أوغندا تستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا 2019 (صور)

خاض منتخب أوغندا مرانا قويا، اليوم الأربعاء، في ملعب "المقاولون العرب" استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، السبت المقبل، في إستاد القاهرة.

وستكون مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويحلم منتخب أوغندا بالعبور إلى الدور الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية على الرغم من صعوبة المهمة.

© Sputnik . Derar Khames منتخب أوغندا خلال مرانه في مصر

وصعد منتخب أوغندا لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما تصدر المجموعة الثانية عشر فى التصفيات بجدارة، برصيد 13 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام منتخب تنزانيا، الذي رافقه إلى النهائيات.

ويسجل منتخب أوغندا الظهور السابع في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

ويعد الحصول على المركز الثاني في نسخة 1978 في غانا هو أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأوغندية.

© Sputnik . Derar Khames منتخب أوغندا في مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تنطلق الجمعة المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.