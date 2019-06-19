قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية... هدية للمنتخب المصري

استلم الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم جهازا جديدا لعلاج إصابات الملاعب، يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات‎ ويساعد على سرعة العودة للملاعب.

ويعد الجهاز هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر، استمرارا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول، وبعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء في العالم.

‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز Indiba T care الذي يستخدم من قبل أكبـر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.

‎ويعتمد الجهاز الذي قدمته شركة "لايف ميديكال" للاتحاد المصري لكرة القدم — لأول مرة في الوسط الرياضي — على تقنية ترددات الراديو

‎كما يساهم الجهاز وفقاً للدراسات العلمية — في تقليل الآلام والالتهابات ويساعد على تجدد الأنسجة ‎ويوفر الجهاز الجديد الكثير من وقت الاستشفاء أثناء علاج إصابات الملاعب، ويمكن استخدامه فور الحاجة إليه عقب الإصابة مباشرة لسهولة حمله وصغر حجمه.

‎قال الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني المصري:

إن وجود هذا الجهاز يساعد على سرعة الاستشفاء والارتقاء بالمستوى الصحي والبدني للفريق المصري، حيث يساهم في سرعة الاستشفاء وسرعة تأهيل اللاعبين للعودة للملاعب.

يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي.