استقبال حافل لمنتخب تونس في مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019

وصلت اليوم، بعثة المنتخب التونسي، التي نزلت في أحد فنادق العين السخنة في مصر، استعدادا لمشاركتها في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 ضمن المجموعة الخامسة.

وحظى المنتخب التونسي باستقبال شعبي، لدى وصوله، اليوم الخميس 20 يونيو / حزيران، حيث كان في استقباله فرقة السويس الشعبية، التي قدمت عرضا شعبيا احتفالا بنسور قرطاج.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو / تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

© Sputnik . Derar Khames وصول منتخب تونس إلى مصر للمشاركة في أمم أفريقيا 2019

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.