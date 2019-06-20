اليوم... بدء حجز تذاكر ثمن وربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019

استقرت شركة "تذكرتي" المسئولة عن تسويق وبيع تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية، على بدء عملية حجز مباريات دور الـ16 ودور الثمانية من البطولة، اليوم الخميس 20 يونيو/حزيران.

وتنطلق البطولة، التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو / حزيران، حتى ١٩ يوليو / تموز،، غدا الجمعة، بمباراة مصر وزيمبابوي، التي تقام في العاشرة مساء على استاد القاهرة.

ويجرى الحجز على لقاءات الأدوار الإقصائية من البطولة بعدما تم بيع معظم تذاكر مباريات دور المجموعات وحققت التجربة نجاحا لافتا.

ونفذت تذاكر مباريات مصر الثلاثة في دور المجموعات، إضافة إلى قرب نفاذ تذاكر مباريات المنتخبات العربية، التى تشهد إقبالا كبيرا.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو / تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.