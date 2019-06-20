منتخب المغرب يستبعد مروان داكستوا من أمم أفريقيا

أكدت المتحدثة الإعلامية لمنتخب المغرب أن مدرب منتخب المغرب هيرفي رينار استبعد مروان داكستوا من كأس الأمم الأفريقية 2019

وقالت دنيا الأحرش المتحدث الإعلامي باسم المنتخب المغربي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن مروان داكوستا استبعد للإصابة ومن المقرر أن يصل اللاعب أشرف داري لاعب فريق الوداد إلى القاهرة اليوم للانتظام في التدريبات.

يذكر أن المنتخب المغربي سيفتتح مشواره في البطولة الأفريقية، بمواجهة منتخب ناميبيا يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، قبل أن يواجه كوت ديفوار والمغرب على الترتيب.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو / تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.