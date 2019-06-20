شاهد: حذاء محمد صلاح في أمم أفريقيا

نشرت تقارير صحفية مصرية، عن الحذاء الخاص الذي قرر نجم منتخب مصر، محمد صلاح، استخدامه خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

تداولت تقارير صورة حذاء محمد صلاح الجديد، الذي سيأتي باللونين الأحمر والكحلي.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو / تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

حذاء محمد صلاح الجديد 👟🔵 pic.twitter.com/7jeN2rwtvg — Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) June 19, 2019

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

ويفتتح منتخب مصر مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة مساء الجمعة فى استاد القاهرة الدولى.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.