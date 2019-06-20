بعد تصريحاته المثيرة بشأن محمد صلاح... رياض محرز يستعين بالحراسة الخاصة في القاهرة

استعان نجم منتخب الجزائر، ومانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز بالحراسة الخاصة، عند وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من تصريحات رياض محرز، التي رفض فيها المقارنة مع نجم منتخب مصر، محمد صلاح، وقال: "سننتظر من منا سينفع منتخب بلاده بصورة أكبر".

وكان محرز قد خرج بتصريحات أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث قال: "لم أعرف محمد صلاح قبل قدومه للدوري الإنجليزي، لكن ما قدمه في الدوري الإنجليزي كان شيئا استثنائيا".

وتابع "بالنسبة للمقارنات بيني وبينه أنا لا أتابع كثير ما يدور على الإنترنت فهناك لاعبين عرب ممتازين في أندية ودائما ما تضعهم الجماهير في مقارنات مع غيرهم، لكننا متواجدين في المنتخبات الوطنية وسنرى من سيساعد فريقه أكثر في الوصول لأبعد ما يكون خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أنه منذ وصول نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى القاهرة مع منتخب بلاده، وهناك حراسة مشددة خصصت له، قوامها عنصران من الحراس الشخصيين.

وفي السياق ذاته، قال إسلام سليماني مهاجم منتخب الجزائر إن فريقه حضر إلى مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وقال سليماني في تصريحات صحفية فور وصوله مع بعثة الجزائر إلى مطار القاهرة: "نحن هنا لكي نفوز بلقب كأس أفريقيا. سنفعل كل شيء من أجل الفوز بالبطولة".

ويسعي منتخب الجزائر لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ 1990.

رياض محرز رفقة احد صحفيات قناة الكأس القطرية. pic.twitter.com/dUIR8PxRAR — Dz Foot Pro (@dzfootpro) June 17, 2019

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الأفريقية.

ويتواجد محاربو الصحراء في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من السنغال وكينيا وتنزانيا.