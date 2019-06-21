تشديد إجراءات الأمن قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية في مصر

انتشر عشرات من ضباط الشرطة والعربات المدرعة حول استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة 21 يونيو/ حزيران، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية على أراضيها.

وستلعب مصر مع زيمبابوي في المباراة الافتتاحية ، حيث من المتوقع أن يحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونادرا ما كانت تقام مباريات على الاستاد على مدار السنوات السبع الماضية، وفقا لـ "رويترز".

وأقيمت العديد من مباريات كرة القدم في مصر في السنوات الأخيرة بدون جمهور أو بتقييد عدد الحضور بعد أن تحولت الملاعب وروابط المشجعين إلى نقاط ساخنة للعنف والمعارضة السياسية. وسقط عشرات القتلى في استاد بورسعيد في 2012 وأيضا في استاد الدفاع الجوي في القاهرة في 2015.

وستقام بطولة الأمم الأفريقية، بنسختها الموسعة التي تضم 24 فريقا لأول مرة، في القاهرة والاسكندرية والسويس والإسماعيلية.

ووقعت عدة حوادث أمنية في الأشهر الأخيرة منها تفجيران استهدفا سائحين في الجيزة. لكن مصر لم تشهد حدوث هجمات كبيرة منذ أواخر 2017.