الاتحاد الموريتاني يكشف حقيقة اعتراضه على ملعب تدريبات المنتخب

كشف رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أحمد ولد يحيي، حقيقة اعتراض منتخب بلاده على ملعب التدريبات المخصص له في محافظة السويس بمصر.

ونفى رئيس الاتحاد الموريتاني اعتراض منتخب بلاده على الملعب، بحسب ما نشرته صحيفة "كووورة".

وقال ولد يحيى إن "ملعب التدريبات المخصص للمنتخب الموريتاني تتوفر به جميع المستلزمات المطلوبة".

وأشار إلى أن "ما حدث أن أنغولا هي التي طلبت التدريب على النجيلة المخصصة لمنتخبنا، لكننا رفضنا ذلك، وانتهى الأمر".

وكانت وسائل الإعلام تداولت خبر تقدم إدارة منتخب موريتانيا بطلب للتدريب على الملعب الداخلي بقرية وادي دجلة، وهو الملعب الذي خصص لتدريب منتخب أنغولا، ومن المفترض أن تتدرب موريتانيا على الملعب الخارجي للقرية، بحسب القرعة التي أجريت من منظمي الاتحاد الأفريقي.

‌ومن المقرر أن يلعب المنتخب الموريتاني في نهائيات أمم أفريقيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وأنجولا، وسيخوض مبارياته بالمجموعة الخامسة، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.