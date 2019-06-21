قائد منتخب نيجيريا: أتينا إلى أمم أفريقيا بكل قوتنا

قال جون أوبي ميكيل، قائد منتخب نيجيريا، إن فريق "النسور الخضراء" عاد أكثر قوة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف ميكيل بتصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة "نعلم أن الجميع يتصور أننا الفريق الأفضل في المجموعة ولابد أن نحترم جميع المنافسين، وأعتقد أننا نستطيع أن نتعامل مع ذلك ونلعب بشكل جيد".

وتابع "لقد كنت بعيدا عن المنتخب الوطني لأكثر من عام ولكنني كنت على دراية تامة بكافة الأمور من خلال تواصلي الدائم مع زملائي والمدير الفني".

وأشار إلى أن "المدير الفني اختار اللاعبين الملائمين لخوض منافسات البطولة بينهم مجموعة من اللاعبين صغار السن يجب تشجيعهم".

وحول إمكانية اعتزاله عقب البطولة، قال: بدأت هنا وسأنتهي هنا في إشارة منه على أن أول مشاركة له كانت في بطولة 2006 واليوم يعود إلى مصر في 2019.

وأتم: لست متأكدا بنسبة 100% هل ما إذا كانت هذه البطولة هي الأخيرة لي أم لا؟ ولكن هدفي حاليا بذل قصارى جهدي من أجل منتخب بلدي.

وتنطلق اليوم منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

وتُفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة مصر وزيمبابوي فى العاشرة مساء الجمعة في استاد القاهرة الدولي.