حارس تونس يحذر من كرة كأس الأمم الأفريقية الجديدة... ونسور قرطاج تتحدث عن رقم قياسي في السويس

حذر حارس المنتخب التونسي، معز بن شريفية، من الكرة الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الجديدة.

قال معز بن شريفية في تصريحات نقلها موقع "كورة": "عند استخدام كرة جديدة، يتجه التفكير دائما إلى المهاجمين قبل الحراس، الكرة يمكن أن تغير مسارها من مسافة 25 مترا".

وتابع "سنأخذ حذرنا من هذا الأمر لنكون جاهزين في المباراة الأولى، أعتقد أن حراس المرمى الثلاثة سيكونون نقطة قوة المنتخب في هذه البطولة".

وأبدى حارس الترجي إعجابه باستاد السويس، الذي سيحتضن مباريات "نسور قرطاج" ضمن المجموعة الخامسة في البطولة.

وقال الحارس "بدأنا النهائيات بشكل رسمي. الرحلة من تونس كانت طويلة، لكن كان هناك الوقت الكافي لاستعادة جاهزيتنا".

وتابع حارس نسور قرطاج "الملعب كان ممتازًا والعشب أيضًا، حتى الآن الظروف جيدة".

وتحدث الاتحاد التونسي لكرة القدم "الجامعة التونسية"، في بيان عبر موقعها الرسمي، عن رقم قياسي في الحضور الجماهيري لمباراة نسور قرطاج أمام أنغولا.

وأشار البيان إلى أنه حتى الآن تم بيع نحو 16 ألف تذكرة لمباراة تونس وأنغولا، وفقا لتصريحات محسن عنان المدير التنفيذي لمنطقة السويس ومساعد رئيس المجموعة الخامسة.

وتوقع المسؤول أن يصل عدد التذاكر المباعة لمباراة تونس وأنغولا إلى أكثر من 20 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تقام مباراة تونس أمام أنغولا يوم الاثنين 24 يونيو/ حزيران، فيما سيواجه مالي يوم الجمعة 28 يونيو، وسيلعب مع موريتانيا يوم الثلاثاء 2 يوليو/ تموز.