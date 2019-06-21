انتهت الأزمة... لاعبو الكاميرون في طريقهم إلى مصر

لاعبو الكاميرون امتنعوا عن السفر إلى مصر، أمس الخميس، بسبب خلافات مع اتحاد الكرة حول حقوق المكافآت والحوافز، لكن الأزمة انتهت اليوم.

فوفقا لموقع "Filgoal"، أعلنت وسائل إعلام كاميرونية، "أنه تم حل الأزمة ولاعبو المنتخب سوف يسافرون خلال ساعات إلى مصر".

ومن المتوقع أن تكون رحلة المنتخب قد أقلعت قبل قليل صوب مطار القاهرة.

أجل المنتخب الكاميروني سفره إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقررة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وكان مقررا أن تغادر بعثة الكاميرون بلادها الساعة 6:45 مساء اليوم الخميس، ولكن تأجل السفر.

وذكر موقع "أورانج فوتبول" الناطق باللغة الفرنسية، أنه لا أحد يعلن متى ستغادر بعثة المنتخب.

وهدد اللاعبون بعدم السفر لخوض مباريات البطولة، إلا قبل الحصول على مستحقاتهم.

ويطالب اللاعبون حاملي لقب أمم أفريقيا، بنحو 500 ألف يورو مستحقات متأخرة، ورفضوا السفر إلى مصر.

وأدانت وزارة الرياضة في الكاميرون موقف اللاعبين، حيث أكدت أنها قامت بسداد كافة مستحقات اللاعبين والتي تبلغ 20 مليون دولار.

ومن المفترض أن يصل رجال كلارنس سيدورف، مدرب الكاميرون الحالي، مساء السبت، الذي سيكون آخر موعد لوصول منتخب الكاميرون ومشاركته في البطولة، قبل 72 ساعة من موعد أول مباراة يخوضها الأسود، وإلا سيكون قد انتهك قواعد الكاف، ويطبق عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقوبات قد تكون صارمة.

وتلعب الأسود غير المروضة مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإسماعيلية.

يذكر أن المنتخب الكاميروني يحمل لقب كأس الأمم بعد التتويج بلقب النسخة السابقة في الجابون 2017، على حساب مصر في المباراة النهائية بعد الفوز بهدفين لهدف، للتتويج بالنجمة الخامسة وتقلص الفارق مع مصر التي تحتل صدارة المنتخبات المتوجة باللقب القاري بـ7 ألقاب.