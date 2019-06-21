تشكيل منتخب مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني خافيير أجيري، التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

واستقر أجيري على الدفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى لمنتخب مصر، فيما سيلعب باهر المحمدي بجوار أحمد حجازي في قلب الدفاع.

كما سيلعب نجم ليفربول محمد صلاح أساسيا، وأمامه مروان محسن.

وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي

الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني

الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح

Warriors starting line up against Egypt Sibanda

Darikwa

Lunga

Mudimu

Hadebe

Munetsi

Nakamba

Karuru

Musona

Billiat

Mushekwi — ZIFA (@online_zifa) June 21, 2019

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أما بالنسبة لتشكيل منتخب زيمبابوي، فجاءت على النحو التالي:

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

ويفتتح منتخب مصر مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة مساء الجمعة فى استاد القاهرة الدولى.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.