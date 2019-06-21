تشكيل منتخب مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

واستقر أجيري على الدفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى لمنتخب مصر، فيما سيلعب باهر المحمدي بجوار أحمد حجازي في قلب الدفاع.
وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب مصر على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي
الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني
الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح
Warriors starting line up against Egypt Sibanda— ZIFA (@online_zifa) June 21, 2019
Darikwa
Lunga
Mudimu
Hadebe
Munetsi
Nakamba
Karuru
Musona
Billiat
Mushekwi
أما بالنسبة لتشكيل منتخب زيمبابوي، فجاءت على النحو التالي:
حارس المرمى: إدمور سيباندا
الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا
الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو
الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.
محمد الشناوي يحمي عرين الفراعنة أمام زيمبابوي.. وصلاح ومروان في الهجوم#شجع_مصر— eXtra news (@Extranewstv) June 21, 2019
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وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.
وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.
ويفتتح منتخب مصر مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة مساء الجمعة فى استاد القاهرة الدولى.
ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.
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