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02:00 22 يونيو/ حزيران 2019
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    خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري

    مدرب المنتخب المصري: لست قلقا لتراجع الأداء

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    صرح المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم خافيير أجيري عقب مباراة فريقه ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2019، بأن "المستوى في المباراة كان مُرضيا، ولكن وجدت العديد من المساحات في منتصف الملعب، وهذا العيب الوحيد الذي رأيته".

    وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن "تحركات لاعبي زيمبابوي كانت سريعة وسببت لنا تهديدا في العديد من الهجمات"، مشيرًا إلى أن "أداء زيمبابوي تحسّن في الشوط الثاني، وقد واجهنا فريقا منظما أرهقنا"، وتحسّر أجيري على الفرص الضائعة: "أهدرنا عدة فرص محققة، منها انفراد محمد صلاح".

    خاما بيليات
    © Sputnik . DYAA ELDEN
    بيليات نجم زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط
    وبرر المدرب المكسيكي تراجع الفراعنة في الشوط الثاني: "مستوى مصر تراجع بسبب الضغط والإجهاد ومحاولة الحفاظ على التقدم"، مضيفا: "زيمبابوي لم يكن لديها ما تخسره بعد التأخر في النتيجة، وبالتالي تقدموا وخلقوا الفرص، سنعمل على علاج الأخطاء في المباريات المقبلة".

    وأكد أجيري، "يجب أن نفوز في كل المباريات حتى نحقق الهدف الأساسي وهو التتويج بلقب البطولة، لست قلقا لتراجع الأداء. لست سعيدا بنسبة 100% بأداء اللاعبين خصوصا في الشوط الثاني، بعد أن تراجع الأداء وفقدنا الكرة كثيرا، شعرنا بالإجهاد الشديد، ولكني لست قلقا لأنها المباراة الأولى".

    من جانبه قال صنداي شيزامجا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، إن فريقه لم يلعب بشكل جيد في الدقائق الأولى من عمر المباراة، بسبب القلق ورهبة البداية، قبل أن يدخل اللاعبون اللقاء تدريجيا مع نهاية الشوط الأول.

    وأضاف المدير الفنى لزيمبابوى بأن فريقه في الشوط الثاني كان الأفضل وصنع العديد من الفرص التي لم تسنح للتسجيل، وهنأ المنتخب المصري على الفوز وحصد الثلاث نقاط متابعا أن فريقه يجب عليه العمل أكثر فى الفترة المقبلة للسعى نحو التأهل للدور القادم خاصة إنه يتبقى له مواجهتان أمام الكونغو وأوغندا، ويتمنى أن يكون منتخبه أفضل في تلك المرحلة القادمة.

    وعلق مدرب زيمبابوى بشأن الأزمة المالية الخاصة بفريقه بإنها لم تؤثر على أداء الفريق أمام مصر والفريق اتفق مع اتحاد الكرة الزيمبابوى على لعب المباراة والبطولة والمشكلة انتهت والفريق يركز حاليا على مشواره.

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