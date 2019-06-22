مدرب السنغال: غياب ساديو ماني لن يكون مشكلة بل "خبر سعيد"

ويستعد السنغال لخوض مباراته الأولى فى البطولة، غدا، أمام تنزانيا على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، والتى تضم أيضا منتخبي الجزائر وكينيا.
ويغيب ساديو مانى عن السنغال في افتتاح مشوار السنغال بالبطولة للايقاف بداعي تراكم البطاقات في التصفيات.
وعن أفضلية السنغال فى تحقيق اللقب خاصة وأن فريقه هو الأول فى تصنيف أفريقيا حاليا، رفض المدرب السنغالى هذا الربط، ورد قائلا:
صدارة التصنيف قبل البطولة لا يعني أي شئ على الإطلاق، فرنسا لم تكن الأفضل في التصنيف العالمي الصيف الماضي، ومع ذلك فازت بلقب كأس العالم.
وعن توقعاته للفريق في البطولة قال:
الوصول لنصف النهائي سيكون أمرا طبيعيا لتطور تلك المجموعة من اللاعبين، وعلينا أن نثبت ذلك على أرض الملعب، وأدائنا في التصفيات منحنا ثقة كبيرة.
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