مدرب السنغال: غياب ساديو ماني لن يكون مشكلة بل "خبر سعيد"

تحدث أليو سيسيه، المدير الفنى لمنتخب السنغال، عن فريقه قبل الظهور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.

ويستعد السنغال لخوض مباراته الأولى فى البطولة، غدا، أمام تنزانيا على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، والتى تضم أيضا منتخبي الجزائر وكينيا.

وقال سيسيه فى مؤتمر صحفى عقده، صباح اليوم السبت، بالقاهرة إن غياب ساديو مانى عن مباراة الغد، الأحد، لن يكون مشكلة، بالعكس قد يكون خبرا سعيدا، وأوضح قائلا: ساديو مانى خاض العديد من المباريات فى آخر موسمين، وجدوله كان مزدحما للغاية، وتقريبا شارك فى ١٠٠ مباراة بآخر سنتين، وقد يكون غيابه خبرا سارا لمنحه قسطا من الراحة.

ويغيب ساديو مانى عن السنغال في افتتاح مشوار السنغال بالبطولة للايقاف بداعي تراكم البطاقات في التصفيات.

وعن أفضلية السنغال فى تحقيق اللقب خاصة وأن فريقه هو الأول فى تصنيف أفريقيا حاليا، رفض المدرب السنغالى هذا الربط، ورد قائلا:

صدارة التصنيف قبل البطولة لا يعني أي شئ على الإطلاق، فرنسا لم تكن الأفضل في التصنيف العالمي الصيف الماضي، ومع ذلك فازت بلقب كأس العالم.

وعن توقعاته للفريق في البطولة قال:

الوصول لنصف النهائي سيكون أمرا طبيعيا لتطور تلك المجموعة من اللاعبين، وعلينا أن نثبت ذلك على أرض الملعب، وأدائنا في التصفيات منحنا ثقة كبيرة.