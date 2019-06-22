نابي كيتا لـ"سبوتنيك": غينيا جاءت إلى مصر لتقديم كرة قدم جيدة

قال النجم الغيني، نابي كيتا، إن فريق بلاده جاء إلى مصر لتقديم كرة قدم جيدة والتقدم لأبعد حدود في البطولة.

وأوضح نابي كيتا في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، ظهر اليوم، السبت، إن غينيا أتت إلى مصر لتقديم كرة قدم جيدة، والتقدم إلى أبعد الحدود في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وذكر نابي كيتا أن محافظة الإسكندرية التي تستضيف المجموعة الثانية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، ومن ضمنها منتخب غينيا، جميلة، والأجواء فيها رائعة.

وأكد كيتا قائلا:

تواصلت مع محمد صلاح فور وصولي مصر، ورحب بي، وتحدث معي عن الأماكن التي يتعين على الفريق زيارتها، صلاح رائع، وهو صديق جيد للغاية ويحب مساعدة الجميع.

وتابع نجم المنتخب الغيني:

البطولة بها العديد من المنتخبات القوية، ولكننا نرى أنفسنا قادرين على الوصول بعيدا في البطولة.

يشار إلى أن منتخب غينيا يقع ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه، كل من منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.

ومن المعروف أن نابي كيتا، يلعب لفريق ليفربول الإنجليزي، بجانب اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، واللاعب الدولي السنغالي، ساديو ماني.