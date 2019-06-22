مدرب المغرب: رغم الطقس الحالي... سنذهب لأبعد نقطة في "أمم أفريقيا"

قال هيرفيه رينار، مدرب منتخب المغرب لكرة القدم: "نحن جاهزون لانطلاق مشوارنا في أمم أفريقيا، وهدفنا هو الذهاب لأبعد نقطة في البطولة"

وأضاف "رينار" في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم السبت، أن "بطولة أمم أفريقيا لن تكون سهلة على الإطلاق، بدليل ما حدث لـ منتخب مصر".

وأوضح أن "خير مثال على صعوبة البطولة ما تم في استاد القاهرة، حيث كان زيمبابوي ندا قويا لمنتخب مصر ".

وواصل: "الطقس الحالي ليس المفضل لنا لخوض المباريات، ولكننا تأقلمنا على ذلك. هدفنا واحد ومعروف وهو الذهاب لأبعد نقطة في البطولة".

وعن واقعة عبد الرزاق حمد الله، صرح مدرب المنتخب: "مثل هذه الأمور لا أود رؤيتها داخل المنتخب. الأفضل أنها حدثت قبل انطلاق البطولة وليس بعدها".

وأردف: "صحيح أن الأمر خلخل شيئا ما المجموعة لمدة قصيرة، ولكن الأمور عادت سريعا إلى جوها الطبيعي".

وعن مواجهة ناميبيا، يقول رينار "أعرف منتخب ناميبيا جيدا، إذ واجهت المنتخب 3 مرات، ولقد حضرنا بشكل جيد جدا للمباراة".

وأبدى رينار فخره بما يقدمه نجم المنتخب المغربي، حكيم زياش مع أياكس، وأنه تابع ما فعله ضد فريق ريال مدريد الإسباني، ووصفه بأنه "لاعب موهوب جدا"، وسعيد بمستواه الثابت.

واختتم هيرفيه رينار تصريحاته "أتمنى أن يقدم نفس الإضافة والسحر للمجموعة المغربية بالكامل، لخدمة المنتخب".