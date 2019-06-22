بالفيديو... هدف فوز نيجيريا على بوروندي (1-0) في أمم أفريقيا

جاء الهدف عن طريق إيجالو في الدقيقة 75 من انفراد بالمرمى يضعها بسهولة على يسار الحارس.
هدف ⚽️ بعد صمود كبير من بوروندي، أوديون إيغالو يمنح التقدم لنسور نيجيريا!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 22, 2019
🇧🇮 0 — 1 🇳🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KiKLgpWHUL
وقدم منتخب بوروندي مباراة رائعة أمام المنتخب النيجيري، واستطاع تهديد مرمى النسور في أكثر من مناسبة ولكن دون جدوى.
بهذه النتيجة يتصدر المنتخب النيجيري المجموعة الثانية مؤقتا، في انتظار مباراة مدغشقر وغينيا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)