قائد المنتخب الجزائري: بعد 10 سنوات... عدنا إلى مصر

أكد قائد منتخب الجزائر، رفيق حليش، أن الفريق جاهز لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، بحثا عن استعادة اللقب الغائب منذ عام 1990.

وقال حليش، خلال تدريبات الخضر، اليوم السبت 22 يونيو/ حزيران: "خضنا فترة إعداد جيدة للغاية في قطر، وعلاقتنا قوية بالمدرب جمال بلماضي، ونسعى للذهاب بعيدا في البطولة والتتويج باللقب".

وتابع: " المنتخب الجزائري يضم حاليا مزيج من عناصر الخبرة واللاعبين الواعدين، وأنا متفائل بقدرتنا على تحقيق نتائج طيبة".

وعن عودته لمصر عقب 10 أعوام من لقاء تصفيات مونديال 2010، قال حليش: "سعيد للغابة بالعودة إلى مصر، الأجواء كانت متوترة حين جئت منذ 10 سنوات".

وأتم اللاعب المخضرم: "الجيل الحالي للكرة المصرية اختلف تماما عن جيل 2009، الذي كان زعيما للكرة في أفريقيا ويفوز بكل بطولات القارة".

يذكر أن منتخب الجزائر يستهل مشوار البطولة بمواجهة نظيره الكيني، يوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم لجانب الفريقين منتخبي السنغال وتنزانيا.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.