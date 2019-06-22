مدرب الجزائر: لسنا مرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

يرى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، أن فريقه ليس من بين المرشحين للفوز بكأس الأمم الأفريقية، مثلما يقول البعض.

وقال بلماضي، للصحفيين على هامش تدريبات الجزائر، اليوم السبت 22 يونيو / حزيران: "أرى أننا لا نملك مواصفات المرشح، فلسنا منتخبا مونديالي، وخرجنا من الدور الأول في 2017".

وتابع: "في المقابل السنغال، التي تألقت في مونديال روسيا وحتى لاعبيها الاحتياطيين ينشطون في أوروبا، تبدو مرشحة مقارنة بنا وعلى صديقي أليو سيسي، مدربهم ألا يتهرب من هذه الحقيقة".

واستطرد: "منافسنا في المباراة الأولى هو منتخب كينيا، الذي قهر غانا في التصفيات وهذا دليل على قوته، وعلينا احترام المنافس وعدم الاستهتار به إطلاقا".

وأضاف بلماضي: "في أفريقيا لا وجود لمنتخبات صغيرة والدليل الصعوبة، التي وجدها المنتخب المصري أمام زيمبابوي".

يذكر أن منتخب الجزائر يستهل مشوار البطولة بمواجهة نظيره الكيني يوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم لجانب الفريقين منتخبي السنغال وتنزانيا.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.